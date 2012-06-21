Операційна система Android придбає кілька нових функцій вже цього літа. Про це повідомляє Google

Серед них – можливість позначати повідомлення у фірмовому мессенджері як непрочитані, щоб можна було повернутися до них пізніше. Також користувачі зможуть присвоювати конкретному співрозмовникові ряд емодзі, використовуваних у листуванні з ним. Вбудований голосовий помічник Google Assistant працюватиме і в інших додатках.

Компанія розробила і спеціальну опцію для людей з руховими порушеннями – новий режим голосового доступу. Користувачі з обмеженими можливостями зможуть швидше вводити літери, цифри і символи голосом.

Раніше в Apple назвали головна відмінність iOS від Android. За словами керівника компанії Тіма Кука, неможливість установки додатків зі сторонніх джерел на iPhone і iPad гарантує високу безпеку iOS.

Кук зазначив, що є переконаним противником можливості встановлювати додатки на iPhone звідки-небудь, крім фірмового магазину App Store. В іншому випадку Apple не зможе дати гарантію захисту даних і конфіденційності користувачів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

