У 1976 році було випущено перший продукт Apple – комп'ютер Apple I. 200 комп'ютерів особисто змонтував Стів Возняк в гаражі, який належав батькам Стіва Джобса.
До кожного зібраного комп'ютера додавалася 12-сторінкова інструкція з експлуатації, яка містила схему пристрою. За допомогою цієї схеми і при наявності необхідних компонентів будь-який бажаючий міг спаяти точно такий же комп'ютер.
З 200 комп'ютерів Джобс і Возняк продали лише 175, і зараз ці пристрої мають величезну колекційну цінність. Як з'ясувалося, не тільки комп’ютери Apple I, а навіть інструкції від них окремо коштують чималих грошей.
На онлайн-аукціоні RR виставлено одну з інструкцій від Apple I, і на час написання інформації її продавали за 9422 долара. Не виключено, що вона піде з молотка дорожче, ніж за 10 тисяч доларів. Аукціон закінчиться 10 липня 2019 року.
Мабуть, найбільший інтерес у цій інструкції представляє саме принципова схема комп'ютера. Звичайно, багатьох компонентів, з яких був зібраний Apple I, вже немає в продажу, проте, це не завадить ентузіастам вивчити основи роботи цього пристрою.
В інструкції також є розділ, що має назву 6502 Hex Monitor Listing, в якому описується інноваційна на той час програма для управління пам'яттю (вона так само відома як «Монітор Возняка»).
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»