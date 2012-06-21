Електричний гіперкар Aspark Owl розігнався з 0 до 100 км год за 1,89 секунди. Тепер він є офіційно найшвидшим серійним автомобілем на Землі: японські інженери в співпраці з італійською Manifattura Automobili Torino зберуть лише 50 таких дивовижних машин.
В інфомації New Atlas йдеться, що під час рекордного заїзду використовували прогріті гоночні шини. Але серійна версія не стала повільнішою.
Розгін до 60 миль на годину (96,5 км год) займає 1,69 секунди. І це на «цивільних» покришках. А до 300 км год машина розганяється за 10,6 секунди. Максимальна швидкість ще більша – 400 км год.
З таким прискоренням автомобіль розганяють чотири електродвигуни потужністю 1985 к. с. Якщо стримати апетити, батареї на 64 кВт год вистачить на 450 км шляху. Для полегшення конструкції її частково інтегрували в кузов як це роблять з двигунами болідів «Формули-1». Незалежні один від одного двигуни дозволили оснастити Owl кількома розумними помічниками: підвіска із змінним кліренсом, система стабілізації і контролю і кілька режимів передачі потужності, включаючи «дощ-сніг». Хоча навряд чи гіперкаром з максимальним кліренсом в 160 мм хтось ризикне скористатися в таких умовах.
У салоні дизайнери Aspark зімітувати кабіну бойового літака. Кілька вимикачів перенесли на стелю, щоб вони не відволікали увагу, а дисплей приладової панелі змінює колір залежно від режиму використання.
Мабуть, найслабша деталь технічної специфікації час зарядки батареї: цілих 80 хвилин.
Офіційна прем'єра Owl відбулася 13 листопада на дубайському автосалоні, який розпочав роботу напередодні. Ймовірно, там розкуплять більшість з 50 автомобілів, виробництво яких стартує в наступному році. Цінник в 3,2 мільйона доларів це базова комплектація. Кожен з автомобілів в Aspark обіцяють доопрацювати відповідно до побажань майбутнього власника.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»