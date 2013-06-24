У проєкті беруть участь Божедарівська, Губиниська, Гречаноподівська, Магдалинівська, Миколаївська, Обухівська, Синельниківська, Слобожанська, Троїцька та Чернеччинська громади.

«Кожна територія визначила свого цифрового лідера. Це людина яка є «голосом» цифровізації. Спеціаліст, який вже сьогодні пояснює та просуває переваги такої міні-реформи у себе в громаді. Люди розуміють, що інформатизація спростить багато бюрократичних процесів, а також з’являться нові послуги для людей і бізнесу», – сказав заступник очільника області Іван Начовний.

Усі 10 територій створили робочі групи. Разом з експертами ГО Digital Dnipro Region провели аналіз рівня підключення соціальних об’єктів до мережі Інтернет, визначили рівень обізнаності працівників соціальної сфери з цифрової грамотності, кібербезпеки та кібергігієни.

«Всі громади мають різний рівень цифровізації. Від початкового – до розвиненого. На сьогодні кожен учасник проєкту визначив, що необхідно громаді для її інформатизації в першу чергу. Десь це відкриття ЦНАПУ, а десь – підключення до швидкісного інтернету соціальних об’єктів», – сказала голова ГО Digital Dnipro Region Олівія Ланская.

Серед найпопулярніших напрямків інформатизації, які визначили в громадах, – впровадження інструментів е-демократії, створення точок доступу до Wi-Fi у громадських місцях, навчання працівників.

Зараз громади приступили до розробки програм інформатизації. Фіналом проєкту стане їх затвердження на сесіях.

Реалізація проєкту «Цифрові стратегії розвитку громад» стала можлива завдяки підтримці партнерів – Фонд Східна Європа та ГО Digital Dnipro Region.