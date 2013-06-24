У Дніпропетровській області мешкає понад 380 тис людей похилого віку. Серед них 59 довгожителів.
«з них - 50 жінок та 9 чоловіків, які відзначили своє 100-річчя. Для людей такого поважного віку передбачені щомісячні стипендії», – зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.
Мешканці, яким 100 років і більше, є в різних районах області. Найбільше довгожителів у Дніпрі – 20 та Кам’янському – 8. Найстаршій людині регіону 107 років. Це дніпрянка Белла Гутникова.
100-річні жителі області отримують щомісячну стипендію з обласного бюджету.