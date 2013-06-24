Вони – для взаємодії переселенців з органами місцевого самоврядування. Нині такі є у Кривому Розі, Кам’янському, Новомосковську, Солонянській та Новопокровській громадах. Мережу планують розширити. Про це йшлося під час форуму «Інтеграція переселенців на Дніпропетровщині: проблеми, рішення та роль Ради ВПО».

«З початком повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла найбільше людей з «гарячих точок». Маємо створити для них комфортні умови проживання, якщо треба – допомогти знайти роботу. Один із викликів – залучення цих людей у життя громад», – зазначила заступник начальника Дніпропетровської ОВА Надія Задорожня.

Вона впевнена: допоможуть з інтеграцією людей, що виїхали з «гарячих точок», ради ВПО. Вони діють у громадах при органах місцевого самоврядування. Це об’єднання переселенців, волонтерів, громадськості, бізнесу й влади.

«Ради ВПО взаємодіють з органами місцевого самоврядування. Передають їм інформацію про нагальні потреби переселенців. Забезпечення житлом, роботою і усім необхідним. Прагнемо охопити більше громад регіону, а ще – створити єдину всеукраїнську раду. Це допоможе швидко реагувати на проблеми безпосередньо на місцях», – зазначила регіональна координаторка програми «Єднання заради дії» Оксана Крупій.

Для допомоги переселенцям на Дніпропетровщині діє й регіональний координаційний штаб з питань ВПО.

«Плануємо запрошувати на засідання представників громад. Щоб вони доповідали про усі проблеми, які не вдалося вирішити «на місцях». Ці питання винесемо на розгляд координаційного штабу з підтримки ВПО. За потреби – на державний рівень», – розповіла директорка департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Олена Кришень.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Дніпропетровщина прийняла майже 400 тис переселенців.