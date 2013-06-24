Нині кошти від області отримали вже 64 сім’ї. Розмір виплати – 300 тисяч гривень.

«Родини загиблих цивільних під час повномасштабного вторгнення. Цих людей маємо огорнути турботою та підтримкою. Війна забрала в них найрідніших. Ворожі снаряди й ракети в одну мить завдали болю втрати. Місяць тому вирішили виділити таким сім’ям матеріальну допомогу. Зараз вже почали видавати кошти», – зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

В обласному бюджеті-2023 на такі виплати передбачили 70 мільйонів гривень. 64 запити спеціальна комісія погодила і сім’ї вже отримали кошти. Документи ще 33 родин загиблих – на розгляді.

Аби отримати матеріальну допомогу, потрібно звернутися до Дніпропетровської обласної військової адміністрації із заявою та пакетом документів. Можна прийти особисто до управління по роботі зі зверненнями громадян або відправити все необхідне для оформлення виплати поштою.

Знадобляться копії паспорта та картки платника податків. А ще документ, що підтверджує родинні зв’язки із загиблим. Потрібне буде й свідоцтво про смерть людини разом із довідкою про її причини. Крім цього, інформація про рахунок заявника у державному банку. Серед обов’язкових документ уповноваженого представника загиблого. Як його оформити, підкажуть у територіальних громадах за місцем проживання. Це для того, аби уникнути конфліктів між родичами.

Якщо на виплату претендує одразу декілька рідних загиблого, допомогу розподілять між ними рівними частинами.

Кожне звернення розглядає спеціальна комісія. Після погодження, кошти перераховують на банківську картку.