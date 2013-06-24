Цьогоріч аграрії засадили ними на понад 10% більше угідь, ніж у 2022-му. Загалом роботи охоплять більш ніж 110 тисячах гектарах.
«Вдячний сільгоспвиробникам за те, що тримають продовольчий фронт. В умовах повномасштабної війни це складно. Але вони невтомно працюють на благо країни», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Фермери виростили борщовий набір. А ще баштанні, огірки й помідори.
Картоплі накопали вже майже 450 тисяч тонн, столових буряків– понад 50 тисяч тонн, цибулі – 77 тис тонн.
Найбільше площ обробили Новомосковський і Синельниківський райони. Там вже зібрали 70% врожаю овочів.
Також на Дніпропетровщині завершили збирати пшеницю, ячмінь, горох та ріпак. Тривають жнива пізніх культур.