Вже у чотирьох районах області - Кам’янському, Криворізькому, Нікопольському та Дніпровському тривають жнива. Незабаром ці роботи стартуватимуть також в інших. Нині ж аграрії зібрали перший врожай ячменю та гороху з 500 гектарів полів.

«В області наразі один з найбільш відповідальних періодів – жнива. Відвідав наших хліборобів у полі. На собі спробував, як це – косити зерно комбайном. Агрономи натхненні першими результатами жнив. Кажуть, гарно вродив ячмінь. Дніпропетровщина буде з врожаєм. Бо в нас є неймовірні люди, які дбають про продовольчу безпеку. Люди, в яких руки пахнуть хлібом», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що аграрії працюють на полях із зерновими та зернобобовими. Загалом же ці роботи охоплять понад 900 тисяч гектарів. Також збиратимуть пшеницю, гречку, ріпак та просо.

На одному із сільгосппідприємств у Дніпропетровському районі вже два дні молотять ячмінь. Він з усіх зернових дозріває найпершим. Далі приблизно за тиждень коситимуть пшеницю.

«Важко, але працюємо. Всі в роботі. Аби зібрати врожай, у який вклали душу. Найбільше вирощуємо пшениці – 2 тисячі гектарів. Адже батьки вчили, що хліб – усьому голова. А ще в нас є соя, соняшник, кукурудза. Обсяги не зменшуємо, навіть попри війну», – сказав головний агроном Євген.

Аграрій додає, погода сприяє жнивам. До того ж, працювати вони можуть цілодобово, незважаючи на комендантську годину.

Олег Миколайович за кермом комбайна 39-й рік. Запевняє, роботи завершать вчасно.

«І син мій також в полі зі мною працював. І онуки в кабіні комбайна у діда були. Нині техніка сучасна. Все можна налаштувати. Сиди кермуй та й усе, – розповів Олег Миколайович. – Зараз не до вихідних, відгулів та відпусток. Пора така гаряча. Ось усе зберемо й будемо відпочивати».

За сприятливої погоди збирати ранні культури завершать до кінця липня.