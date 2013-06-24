Нині ця худоба перебуває на фермі у Дніпровському районі.

«До нашої області евакуювалося молочне господарство з-під Бахмута. Допомогла з релокацією ОВА. А ще – фермер з Дніпровського району Давид Аракелян. Він безкоштовно надав транспорт, на якому велику рогату худобу рятували прямо з-під обстрілів. А ще – приміщення, де тварин розмістили», – зазначив Сергій Лисак.

Він додав, що вдячний бізнесу за небайдужість. За те, що бере під своє крило колег з охоплених війною регіонів.

«До нас звернулись із Бахмутської ферми. Сказали, що ситуація дуже складна. Попросили вивезти тварин. Ми вирішили, що зможемо прийняти стадо. Велика рогата худоба – то наше покликання. Тож взяли над коровами опіку. Доглядатимемо», – розповів власник господарства з Дніпровського району Давид Аракелян.

Нині поголів’я в безпеці. Ним опікуються працівники ферми і ветеринари. Для тварин виділили окремий корпус. Його заздалегідь звільнили, вичистили. Тут вони місяць знаходитимуться на карантині.

«Це стадо, яке вціліло. На фермі були «прильоти», руйнування. Частина тварин загинула. Але вдалося вивезти більшість поголів’я. Бахмутський напрямок зараз найгарячіша точка. Дуже вдячний, що Дніпропетровщина відгукнулась на наше прохання», – сказав перший заступник міського голови Бахмута Олександр Марченко.

У Дніпровському районі начальнику ОВА Сергію Лисаку продемонстрували й як один із навчальних закладів Ляшківської громади перейшов на змішану форму викладання. Задля безпеки учнів облаштували укриття. Аби не переривати уроки під час повітряної тривоги. Залучили кошти благодійників й місцевого бюджету.