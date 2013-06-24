На позачерговій сесії міськради з місцевого бюджету виділили 6 мільйонів гривень. Ще 3 мільйони - з обласного.

«Ми вже робили так, коли ворог атакував ракетами Павлоград у лютому цього року. Разом із місцевою владою об’єднали зусилля, аби фінансово підтримати мешканців пошкоджених будинків. Повторили цю практику й зараз, у травні. Виділили кошти з обласного та міського бюджетів», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що кошти закриють першочергові потреби людей. Адже у місті понівечені 24 багатоповерхівки та 80 приватних садиб. Господарі помешкань зможуть замінити вибиті вікна та двері або захистити від дощу потрощені дахи.

«Звертаю увагу, що це не компенсація, а допомога. Люди також можуть оформити й грошове відшкодування від держави. Зареєструватися через Дію або центр надання адмінпослуг», – сказав Павлоградський міський голова Анатолій Вершина.

Очільник Павлограда наголосив, що під час ворожої атаки окрім житла людей постраждали й комунальні заклади: школи, дитячі садки, амбулаторія. Питанням їхнього відновлення займатимуться окремо.

Благодійні фонди направили до Павлограда гуманітарні вантажі із будівельними матеріалами.