Шеньчжень – великий торговий і діловий центр Китаю, саме в цьому місті вирішили випробувати технологію безпілотного таксі. Машини вже їздять містом без водіїв, проте є одне обмеження.

Уряд країни надав компанії AutoX дозвіл на користування громадськими дорогами, але до грудня 2020 роки за кермом автомобіля все одно повинна була знаходитися людина, пише CNN Business. Поки безпілотне таксі «навчається»: розвиває пам'ять і бачить різні потенційно небезпечні ситуації. Однак перевозити людей таке таксі може, тільки якщо за кермом буде водій. Усі бажаючі скористатися послугами «розумного» автомобіля можуть завантажити спеціальний додаток, і машина приїде.

Глава AutoX Цзяньсюнь Сяо вважає, що таксі його компанії з технічної точки зору готові до масового використання. Він зазначив, що з наступного року географія використання автомобілів збільшиться. Розробники відзначають, що штучного інтелекту необхідно адаптуватися до особливостей тієї чи іншої місцевості. І справа навіть не в ландшафті, а в таких особливостях, як стиль водіння місцевих водіїв, наявність велосипедистів на вулицях.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»