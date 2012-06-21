Незважаючи на те, що сьогодні наука не має даних про кам'янисті екзопланети, які мають атмосферу, що складається переважно з водню, вчені змогли розкрити їх потенціал до розвитку життя.

Отримані в лабораторії результати припускають, що мікроорганізми здатні виживати і розмножуватися в атмосфері яка на 100% складається з водню, а життя потенційно може процвітати у набагато більш широкому розмаїтті екзопланетних середовищ, ніж вважалося досі. Дослідження, яке описує відкриття, представлено в журналі Nature Astronomy.

«У нас не так багато позасонячних світів, на яких ми зможемо шукати життя навіть з наступним поколінням телескопів, тому необхідно розглянути всі можливі варіанти, і екзопланети з водневою атмосферою тепер стали одними з кандидатів», — розповіла Ін-Спейс Сара Сігер, провідний автор дослідження з Массачусетського технологічного інституту (США).

Моделі передбачають, що кам'янисті екзопланети більші і масивніші за Землю здатні утримувати велику кількість водню в своїй атмосфері. Такі оболонки, ймовірно, будуть досить протяжними і помітними для телескопів, завдяки чому їх легше виявити і детально вивчити. Однак досі атмосфери з переважанням водню вважалися несприятливим для життя, але пов'язано це, в першу чергу, з відсутністю детальних досліджень у цій царині.

Сара Сігер і її колеги провели лабораторні експерименти з вирощування кишкової палички і дріжджів, які є представниками прокаріотних і еукаріотних мікроорганізмів, відповідно. Вчені піддали їх впливу 100% водневої атмосфери і з’ясували, що обидва організми можуть нормально розмножуватися, хоча і з меншою швидкістю, ніж у звичних умовах.

«Ми побачили, що життя може рости і процвітати в інших типах атмосфер, хоча і трохи повільніше. Так кишкова паличка розмножується приблизно в двічі повільніше, а дріжджі — у 2,5 рази. Це пояснюється нестачею кисню», — зазначила Сара Сігер.

Мікроорганізми, такі як кишкова паличка, виробляють велику різноманітність газів, зокрема потенційні біосігнатурні, які можуть накопичуватися в значних кількостях і в кінцевому підсумку стати доступними для телескопів.

«Моя мета — знайти ознаки життя на екзопланетах. І я не хотіла б втратити щось через те, що не розглянула один із можливих варіантів. Тепер, коли я і мої колеги будемо подавати заявку на розробку телескопів наступного покоління, таких як «James Webb» і «Extremely Large Telescope», ми зможемо вказати на те, що воднева атмосфера не повинна заважати розвитку життя або вбивати її», — каже Сара Сігер.

Орест ГОРЯНСКИЙ

для «Урядового кур’єра»