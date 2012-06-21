На Херсонщині створюють заповідник «Амадока» на місці одного з перших на території України державних утворень епохи античності. План створення заповідника обговорювали на розширеному засіданні колегії департаменту культури, туризму і курортів Херсонської обласної державної адміністрації, про що повідомила директор департаменту Світлана Думинська.
«Почалась активна робота. Усі розуміють, що створення «Амадоки» сприятиме поліпшенню соціально-економічного стану Бериславського району та Херсонської області загалом, створенню привабливого інвестиційного клімату, збільшенню туристських потоків», — зазначила С. Думинська.
Стародавнє городище, розташоване на цих землях, колись було центром Нижньодніпровського пізньоскіфського царства — державного утворення, створеного на півдні України не сторонніми античними греками, а місцевим населенням. За словами начальника обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури Івана Солоницького, цей комплекс — єдина повністю збережена пам’ятка пізньоскіфської культури на території області. Він підкреслив, що городище слід ретельно дослідити та музеєфікувати, після чого створити музей просто неба.
Херсонська обласна інспекція з охорони пам’яток історії та культури спільно з Інститутом археології Національної академії наук України щорічно організовують на цьому об’єкті археологічні розкопки. Археологи готові не лише проводити тут екскурсії, а й надати змогу школярам області взяти участь в археологічних розкопках.