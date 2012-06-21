Цього тижня на полицях французьких книгарень з’явився новий переклад книжки Адольфа Гітлера Mein Kampf. Перекладач Олів’є Манноні заявив, що текст нового видання повною мірою відображає «надзвичайно погано написаний» оригінал.

Mein Kampf, або «Моя боротьба», Гітлер написав під час тюремного ув’язнення. У книжці він виклав свої плани розширення кордонів Німеччини та знищення євреїв. Правління Гітлера в нацистській Німеччині спричинило розгортання у Європі Другої світової війни і Голокосту, внаслідок якого загинуло близько 6 мільйонів євреїв, зокрема у Франції — понад 70 тисяч.

Олів’є Манноні з командою істориків і експертів з питань націонал-соціалізму працював над перекладом двотомника понад п’ять років. «У мене склалося враження, що я доторкнувся до радіоактивного урану», — заявив перекладач журналістам, відповідаючи на запитання, як йому працювалося над цією суперечливою книжкою.

Досі єдине видання Mein Kampf французькою мовою датовано 1934 роком, і воно істотно поліпшило доволі незграбно написаний оригінал, який важко читати. «Принципом того часу було робити переклад літературною французькою мовою і згладжувати усі неоковирності оригінального тексту», — пояснив Олів’є Манноні.

Нове видання надрукувало велике французьке видавництво Fayard. Книжка має назву «Історизація зла, критичне видання Mein Kampf». Вона вийшла накладом 10 тисяч примірників, її продаватимуть за 100 євро. Видавництво сподівається так обмежити розповсюдження книжки Гітлера. Усі прибутки буде передано Фонду Освенціма-Біркенау, який підтримує збереження території та залишків колишнього концтабору Освенцім.

«Від самого початку ми заявили, що не отримаємо жодного цента прибутку від цієї книжки», — наголосила генеральний директор видавництва Fayard Софі де Клортс.

Як розповів Олів’є Манноні, видання доповнене аналітичним замітками групи істориків, які критикують те, що Гітлер виклав на сторінках своєї книжки.

«Жоден фанатик Гітлера не купить видання, де кожен фрагмент доповнено десятками приміток, які розвінчують те, про ще йдеться в тексті», — сказав перекладач. Кожен з 27 розділів має окрему післямову, до них додано спеціальні нотатки, які дають читачеві уявлення про історичний контекст написаного.

Головний рабин Франції Хаїм Корсіа схвально відгукнувся про вихід нового видання Mein Kampf. В інтерв’ю тижневику Le Point він заявив: «Трагедія полягає в тому, що світ не прочитав Mein Kampf. І тому Гітлер втілив у життя все, що написав». За словами рабина, нотатки і примітки, яким доповнене видання, — не для того, щоб прикрасити думку автора, а щоб викрити її у всьому її насильстві та здатності впливати на слабкі уми, проаналізувати те, як діє зло.