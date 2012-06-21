В області незабаром розпочнуться роботи на дорозі, яка з’єднує Сєвєродонецьк та Станицю Луганську. Наразі уже укладають нижній вирівнюючий шар асфальтобетону на дорозі державного значення Н-26 Чугуїв — Мілове, яка є однією з головних транспортних магістралей області.
«За сприятливої погоди, при відповідному фінансуванні, роботи на дорозі Н-26 будуть виконані в зазначений термін. А незабаром розпочнуться роботи на автошляху, який з’єднує Сєвєродонецьк та Станицю Луганську», — каже очільник Служби автомобільних доріг у Луганській області Павло Цубер.
Він повідомив, що згідно з рішенням уряду, попри карантин, роботи з проєкту «Велике будівництво», що був ініційований Президентом України, не припиняються. І автодорожники Луганщини нині мають підтримку з боку керівництва Укравтодору та Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
Як повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Луганській області, роботи з поточного середнього ремонту на дорозі Н-26 виконує ТОВ «БК Євродор» (місто Дніпро). Значення дороги Н-26 Чугуїв — Мілове важко переоцінити, бо вона не лише поєднує Харківщину та Луганщину, але є основним транспортним шляхом для кількох сільських районів області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»