Співробітники Університету Арізони (США) при вивченні знімків, зроблених орбітальним розвідником Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), виявили на поверхні Марса недавно з'явився кратер.
Як повідомляє Space.com, точно датувати кратер поки не вдалося. Вчені вважають, що він з'явився на Марсі між вереснем 2016 року і лютим 2019 року.
Кратер утворився в результаті удару невеликого небесного тіла, яке врізалося в поверхню Червоної планети. В результаті вибуху утворився кратер діаметром 15-16 метрів.
Вчені підрахували, що діаметр метеорита становив приблизно 1,5 метра. Якби він увійшов в більш щільну атмосферу Землі, то навряд чи долетів би до її поверхні.
Слід від удару в марсіанському ґрунті добре видно на знімку, зробленому за допомогою камери високої роздільної здатності HiRISE. Новий кратер виглядає як темна цятка на ландшафті.
Дослідники відзначають, що він не схожий на інші кратери, залишені ударами невеликих метеоритів. Тобто на Марсі трапилася якась дуже рідкісна подія – за 13 років спостережень MRO нічого подібного вчені не знаходили.
Можливо, небесне тіло було сформоване з якоїсь більш щільної породи, що дозволило метеориту дістатися до поверхні і залишити досить великий слід.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»