У Сумському обласному театрі для дітей та юнацтва відбулася традиційна акція «Мистецькі сходи», яку чотири роки тому започаткували в управлінні культури Сумської ОДА.За визначенням начальника управління культури заслуженого працівника культури України Олени Мельник, Сумщина має воістину унікальні культурно-мистецькі традиції, які необхідно неухильно підтримувати і розвивати. Сьогодні у слобожанському краї працює кількатисячний колектив митців різних жанрів і напрямів, які несуть глядачам і слухачам задушевну пісню, запальний танок, художнє слово. Імена багатьох з них добре знані не тільки в області, а й далеко за її межами — у країнах Європи та світу.Щоб гідно оцінювати працю і внесок у розбудову країни культармійців, запроваджено акцію «Мистецькі сходи», в рамках якої визначають лауреатів у різних номінаціях. За чотири роки ними стали близько 150 співаків, музикантів, музейних та бібліотечних працівників, танцювальних колективів, самодіяльних студій тощо.Ось і цими днями вшанували 40 митців, відзначених у номінаціях «Гордість культурно-мистецької Сумщини», «Культурна спадщина», «Серце, віддане дітям», «Юні таланти Сумщини», «Кращий аматорський колектив» та інших.Серед лауреатів першої номінації — соліст Сумської обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв композитор Валерій Козупиця, чиї пісні виконують чимало відомих в Україні співаків. Сумський маестро постійно бере участь і є лауреатом усеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів «Пісня року», «Пісенний вернісаж», «Шлягер року».
У мистецькому світі відомі імена художнього керівника та диригента оркестру народних інструментів Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського заслуженого працівника культури Юрія Лелюшкіна, артиста Сумського обласного театру для дітей та юнацтва заслуженого артиста України Михайла Стрельченка, талановитого баяніста учня Шосткинської дитячої школи мистецтв Сергія Сапуна, який того дня, на жаль, єдиний з номінантів не зміг взяти участь у святковому зібранні, оскільки перебував у Португалії на світовому конкурсі юних баяністів та акордеоністів, виступаючи від України.За вагомий внесок у розвиток культурно-мистецьких традицій краю та підтримку галузі спеціальних подяк удостоєні представники органів місцевого самоврядування та державної влади Роменського, Лебединського, Липоводолинського районів та міста Суми. Учасників мистецького дійства привітали заступник голови Сумської ОДА Іван Боршош, заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко, начальник відділу культури Сумської ОДА Олена Мельник, заступник Сумського міського голови Степан Пак, який, до речі, удостоєний спеціальної відзнаки.В офіційну частину свята органічно вплелися барвисті концертні номери і окремих номінантів, і виконавців та гуртів з різних куточків Сумщини.