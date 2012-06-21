У Румунії під час багатонаціональних військових навчань помітили таємничу версію танка M1 Abrams. США представили вдосконалену версію танка з новим пакетом броні на башні.
Про це повідомляє Defense Blog і називає версію танка «загадковою». На думку військових експертів, це модулі комплексу активного захисту Trophy, які допоможуть захистити бронемашину від протитанкових керованих ракет. Фахівці припускають, що помічений танк – це третя версія модернізації M1 Abrams. Саме ця версія робить його найсокотехнологічним цифровим танком в світі з чудовою вогневою міццю, захистом і мобільністю.
Видання пише, що вдосконалення зосереджені на енергоспоживанні, управлінні, системах протидії озброєнь і поліпшеному каналі передачі даних про боєприпаси. Це найнадійніший з коли-небудь створених танків M1 Abrams, він зменшить матеріально-технічні витрати військових і дозволить підключитися до систем технічного обслуговування і постачання на рівні підприємства.
Довжина танка - 9,7 метра і 2,4 метра - у висоту. Екіпаж - чотири людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»