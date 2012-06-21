Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для поліпшення транспортного забезпечення околиць Полтава придбала нові автобуси, зокрема у перші дні 2020 року на маршрут «Критий ринок – Вакуленці» виїхала машина Ataman 092H6. Таких «отаманів» у Полтаві 11, їх придбали для потреб міста торік, за 24 мільйони гривень і передали комунальному підприємству «Полтаваелектроавтотранс».
Але їх вирішили вводити в експлуатацію поступово, витримавши термін «обкатки», для того, щоб автобуси служили довше.
Другу машину з цієї партії випустять на маршрут №17 «ОЦЕВУМ – ТЦ Паровоз» відразу після Різдва, 8 січня.
Тепер у «Полтаваелектроавтотранс» 25 робочих автобусів. Старі й нові машини мінятимуть на маршрутах, щоб зробити перевезення комфортнішим.
Стару техніку не списуватимуть. Підприємство обслуговує 11 маршрутів, тому 3-4 машини повинні бути в резерві.