Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Гостра коронавірусна інфекція стрімко поширюється Полтавщиною. Щодоби тільки у Полтаві реєструють у середньому 170-270 нових випадків захворювання. Загальна кількість уражених ковідом по області сягнула за 20 тисяч. Це спонукало місцеву владу збільшити кількість лікарень, які приймають хворих на COVID-19. Раніше їх госпіталізували й надавали їм необхідну першочергову допомогу обласна інфекційна лікарня й третя та п’ята міські, проте останнім часом прийом пацієнтів з ковідом приймають і лікувальні заклади у Котельві, Диканьці, Пирятині, Козельщині, Кременчуці, Нових Санжарах, а також Полтавська ЦРЛ.

На цей час в області створено понад 2000 ліжок, призначених для коронавірусних хворих, 1326 із яких забезпечені медичним киснем. Це приблизно 70% від загальної кількості ліжок.

Зважаючи на ситуацію, руку допомоги області простягнула держава, надавши полтавцям на модернізацію ліжок із киснем понад 20 мільйонів гривень субвенції. Ще 800 тисяч гривень держсубвенції Полтава отримала на придбання 1000-літрового кисневого газифікатора, який забезпечує зберігання й подачу рідкого кисню.

Також посильну матеріальну допомогу землякам, які хворіють, надають і місцеві підприємства. Нещодавно Полтавський завод медичного скла своїм коштом придбав потужні газифікатори відразу для трьох лікарень міста.