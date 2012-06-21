Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У грудні 2019 року на базі Держмолодьжитла розпочала працювати окрема програма, направлена на вирішення житлових питань учасників АТО/ООС і внутрішньо переміщених осіб, якою передбачено пільгове кредитування до 20 років під 3% річних. На виконання цієї програми з державного бюджету Полтавської області вже виділено понад 4 мільйони гривень. Кредити отримали 6 родин на придбання 3 однокімнатних, однієї двокімнатної та 2 трикімнатних квартир. Переміщені особи – 1 мільйон 722 тисяч гривень. Ці кредити пішли на отримання двома родинами однієї двокімнатної та трикімнатної квартири. З учасниками АТО/ООС укладено 6 договорів купівлі-продажу і з учасниками ВПО укладено 2 договори купівлі-продажу житла. 149 учасників АТО/ООС і ВПО подали заявки на пільгове кредитування. 8 із них такі кредити вже оформили.
Станом на грудень 2019 року у межах реалізації окремих житлових програм за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, на Полтавщині забезпечено житлом 244 родини учасників АТО/ООС і внутрішньо переміщених – 53 родини з 2016 року.
Крім того, із 2016 по 2019 рік в область на забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО, особам з інвалідністю, яка настала в результаті воєнних дій, та учасникам АТО/ООС із внутрішньо переміщених осіб надійшло 80 мільйонів гривень держсубвенції. Компенсацію на придбання житла там вже отримали 107 сімей. Це 28 сімей загиблих учасників АТО, 76 учасників АТО із числа осіб з інвалідністю внаслідок війни та 3 сімї учасників АТО із внутрішньо-переміщених осіб.