Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Полтавщина стала своєрідним випробувальним полігоном для експериментів у дорожньому будівництві. Зокрема найсучасніші технології застосовують на автодорозі Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка. Суть новизни у тому, що ця автотраса буде не звичайною асфальтівкою, а складатиметься з цементу й бетону. На одній ділянці цієї дороги завдовжки 1,7 кілометра у Кобеляцькому районі вже їздять автомобілі. Згідно з повідомленням у Фейсбуці Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, ділянку саме такої бетонної дороги відкрито в країні вперше. Однак це задоволення не з дешевих.
На покращення стану вже названої автодороги упродовж останніх двох років спрямували майже 1 мільярд 300 мільйонів гривень, і на цей рік планують вкласти 800 мільйонів гривень.
Такі витрати пояснюють значимістю об’єкта. Ця дорога одна з найважливіших в області. Щодоби по ній проїжджає приблизно 15 тисяч одиниць транспорту. До того ж, вона давно потребує капітальної реставрації, бо за півстоліття, відколи побудована, її жодного разу масштабно не ремонтували.