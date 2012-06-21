Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»

Урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» набирає на Рівненщині нових обертів. Про це розповів директор департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації Костянтин Мокляк: «Підтримка бізнесу наразі є достатньо важливою. Від моменту старту ініціативи «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 123 позики на загальну суму майже в 226 мільйонів гривень. Близько половини укладених угод – за останній місяць. Це свідчить про довіру до державної програми». Посадовець також повідомив, що Рівненщина має одні з найвищих показників в Україні із залучення місцевих підприємців до цієї програми.

Зокрема, позику можна отримати в АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «МЕГАБАНК», АТ «ПОЛІКОМБАНК», АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», «КредитВест Банк» та «ОТП Банк».

Водночас бізнес на Рівненщині підтримують і коштом обласного бюджету. Так, 24 підприємці отримують часткове відшкодування відсотків за кредитами, які вони залучили на розвиток власної справи. А це – здешевлення життєдайного ресурсу майже 30 мільйонів.