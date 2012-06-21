Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Проект Світового банку «Підвищення ефективності лікування та профілактики захворювань систем кровообігу на 2015-2020 роки» на Рівненщині в активній фазі. Область – одна із восьми в Україні, яка його впроваджує. Тепер разом із Харківською, Січеславською, Кіровоградською та Полтавською областями Рівненська увійшла ще й у новий проект телемедицини на селі.
«Рівненщина демонструє високу динаміку впровадження програм Світового банку, зараз ми разом модернізуємо 89 амбулаторій у сільській місцевості,» – зазначив керівник програм з людського розвитку Світового банку Фон Зао.
Високий гість приїхав в область, щоб обговорити розширення співпраці на наступні роки. Йдеться, зокрема, про 100 мільйонів доларів для України на впровадження тестового проекту телемедицини.
«Для нашої області це близько 20 мільйонів доларів інвестицій у сільську медицину та безцінний міжнародний досвід, який маємо використати сповна,» – каже голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.