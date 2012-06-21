Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Офіційний електронний ресурс Черкаської міської ради цими днями зазнав несанкціонованого втручання. Як повідомили в пресслужбі міської ради, нині на сайті ведуть відновлювальні роботи. Диверсія стосувалася «коригування» біографії міського голови, яку переписали словами опонентів.
Вчинене тягне на кримінальне провадження за частиною 1 ст.361 Кримінального кодексу України — незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж, яке спричинило викривлення чи знищення інформації або носіїв такої інформації. Подібні дії караються штрафом до сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян чи виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням свободи на той же строк.