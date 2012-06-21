Житель Німеччини сфотографував на шосе гігантську деталь гусеничної платформи з логотипом SpaceX.

«Тільки що вранці побачив ось це на автобані А2 неподалік від Магдебурга. Це везуть з Австрії і швидше за все спрямовуються в порт Гамбурга або Роттердама», – повідомив один з користувачів Twitter.

Серед користувачів соціальної мережі зав’язалася дискусія. Багато хто припустив, що це деталь майбутньої наземної платформи для перевезення ракет. Хтось жартував, що це частина оновленого автомобіля Cybertruck. Редактор порталу NASASpaceFlight стверджував, що на фотографії гусениця крана фірми Liebherr, який купила SpaceX.

Крапку в суперечці поставив сам Ілон Маск, відповівши на початковий твіт сполученням «Наш новий кран!».