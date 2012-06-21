Знаменитий вулкан Етна, розташований на Сицилії, несподівано активізувався в ніч з 18 на 19 січня. Про це повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології, розташований в столиці Сицилії Катанії.

Приблизно о 18:15 за київським часом 18 січня один з численних кратерів, що розташований на південно-східному схилі Етни, почав вивергати два потоки лави, один з них потік в напрямку долини Валле-дель-Бове на сході, інший – в північному напрямку. Це супроводжувалося викидом стовпа попелу і диму, поштовхами ґрунту і інфразвукових тремором.

Вранці 19 січня активність вулкана почала знижуватися. Нині потоки лави остигають, поштовхи і тремор значно ослабли. Спостерігачі не відзначають будь-яких значних змін контуру вулкана.

При цьому європейські лабораторії, зокрема Центр зі спостереження за вулканічним попелом в атмосфері (VAAC) в Тулузі, Франція, відзначають хмара попелу, що рухається на висоті близько 4 кілометрів у південному напрямку.

Етна – один з найактивніших вулканів на планеті. Тільки з 1950 року він вивергався кілька десятків разів. Зазвичай виверження супроводжуються ефектно виглядають в темряві потоками розжареної лави і відносно невеликими викидами попелу в атмосферу.

Перше історично доведене виверження Етни сталося в 1226 році до н.е. Взагалі ж вчені вважають, що Етна, що знаходиться на стику Африканської та Євразійської тектонічних плит, стала активною приблизно 300 тисяч років тому.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»