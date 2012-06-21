Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Із настанням весняного тепла колектив будівельників відомої на Сумщині та в Україні групи компаній RGM GROUP розпочав роботу на низці об’єктів, що потребують поточного середнього ремонту.

Зокрема, йдеться про дорогу від Сум до приміського Старого села протяжністю 5,1 кілометра та два мостових переходи на автотрасі Суми – Полтава – через річку Сироватка та залізничне полотно, де працюватимуть ТОВ «Роад Констракшн» та «Сумимостобуд», що входять до складу групи компаній.

Як повідомив директор ТОВ «Роад Констракшн» Олексій Макарюк, усі три об’єкти давно потребували ремонту, тож будівельники не гають часу.

По кожному належить виконати низку різних видів будівельних робіт, матеріали для яких власного виробництва.

Що стосується дороги до Старого села, то вона не лагодилася щонайменше 50-60 років і давно створювала численні незручності як водіям, так і жителям приміського населеного пункту, значна частина яких працює в Сумах. Передбачається, що на її ремонт будівельникам знадобиться два місяці.

Стільки ж часу потрібно для того, щоб відремонтувати міст через річку – його ширина 14, а довжина – 72 метри. А для переходу через залізничне полотно потрібно майже три місяці.

За словами будівельників, через означений час об’єкти будуть – не впізнати: оновлені, якісні, безпечні.