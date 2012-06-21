Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Сумській ОДА відбулася зустріч її очільника Романа Грищенка з групою народних депутатів, під час якої йшлося про широке коло питань стосовно активізації роботи туристичної галузі краю.

Зокрема, про важливість додаткових фінансових надходжень завдяки туристичному збору, відповідної популяризації об’єктів та пам’яток, розвиток інфраструктури тощо.

За словами Романа Грищенка, Сумщина має низку туристичних «магнітів», які викликають інтерес у гостей не тільки з України, а й з-за кордону. Тож важливо такі пам’ятки підтримувати у належному стані, популяризувати.

Є задуми, які можуть стати якісно новою сторінкою у Сумщині туристичній. Зокрема, в Сумах можна і потрібно створити «Музейний квартал» із культурним центром «Музей Онацького», до якого ввійдуть кілька культурно-мистецьких об’єктів, розташованих у районі Театральної площі.

Саму площу нещодавно капітально оновили, облаштували фонтани, тож є всі умови для облаштування такої туристичної, європейського масштабу перлини.

Перспективним залишається комплекс садиби Харитоненків, низка інших об’єктів. Як наголосив Дмитро Нальотов, який у Верховній Раді України очолює підкомітет з питань туризму і курортів Комітету гуманітарної та інформаційно політики, 2021-ий буде оголошений Роком великої реставрації, тож будуть можливості для залучення коштів на ті чи інші роботи.

Також розробляється закон, за яким кошти від туристичного збору залишатимуться у місцевих бюджетах, що дозволить активніше розвивати внутрішній туризм.

Таким чином наступний рік має пройти під знаком туризму, адже Сумщина і Україна в цілому надзвичайно багаті на історичні пам’ятки, які гідні уваги і популяризації.