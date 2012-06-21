Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

На цьому наголосив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, оцінюючи якість і темпи капітального ремонту дороги місцевого значення від населеного пункту Хмелівка до Великого Бобрика. На цій ділянці успішно працює бригада дорожників добре знаного в краї ТОВ «АМК РЕМ-БУД».

Ремонтники завершують вирівнювати шар асфальтобетону, аби потім приступити до інших технологічних операцій: автострада має відповідати найвищим критеріям якості і безпеки.

Фахівці цього ТОВ одночасно працюють на кількох об’єктах, реалізуючи на практиці Програму Президента України Володимира Зеленського та уряду «Велике будівництво».

Сьогодні в області під контролем фахівців ДП «Дороги Сумщини», яке виступило замовником ремонту, ведеться ремонт низки автомобільних доріг державного та місцевого значення. Особливу увагу фахівці звертають на дороги, що ведуть до дитячих садків, шкіл, лікарень, туристичних об’єктів.