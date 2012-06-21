Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині стали традиційними конкурси на звання кращого студента року, в якому оцінюються результати юнаків і дівчат у навчанні, культурно-мистецькій і громадській діяльності, спортивних змаганнях тощо.
Цьогорічним переможцем став студент Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка Сергій Бутко.
Названо також кращих у низці номінацій, зокрема, громадській і науковій діяльності, волонтерському русі, спорті, співу, танцях та інших.
Ці відзнаки здобули представники Глухівського та Сумського педагогічних університетів, СумДУ. П’ятеро юнаків і дівчат відзначені Подяками голови Сумської ОДА.