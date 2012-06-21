Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Свого часу прийнята Програма зайнятості населення Сумської області на 2018 – 2020 роки стала своєрідним орієнтиром для всіх, хто причетний до формування ринку праці.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, завдяки такому документу вдається не тільки передбачати, а й враховувати потреби роботодавців, готувати безробітних відповідно до наявних запитів, вибудовувати роботу обласної служби зайнятості.
Так, наступного року суб’єктами господарювання всіх форм власності передбачається створити 9,9 тисячі нових робочих місць у різних видах економічної діяльності. Зокрема, найбільше – 4,6 тисячі – у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів та мотоциклів, а також у переробній промисловості, наданні інших видів послуг, сільському, рибному, лісовому господарствах тощо.
На працівників чекають як у юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців.