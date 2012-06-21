Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська область належить до регіонів, де розвитку сонячної енергетики надають великої уваги і значення.
Так, якщо у серпні минулого року на території краю нараховувалося 92 сонячні електростанції, то зараз 250.
Найбільше їх в оселях мешканців міста Суми, Сумського та Роменського районів.
Завдяки цьому їх власники не тільки мають безкоштовне альтернативне тепло, а й продають його надлишки за так званими зеленими тарифами постачальним організаціям.
Загалом в Україні сонячними панелями обладнані понад 12 тисяч домогосподарств, а лідерами залишаються Дніпропетровська, Тернопільська та Київська області із містом Київ, де встановлені відповідно понад 1500, 1200 і 1000 сонячних електростанцій.
Запровадження альтернативних джерел енергії зараз залишається питанням номер один не тільки в Україні, а й у світі. Адже людство, за повідомленням аналітичного центру Global Footprint Network, уже вичерпало обсяги поновлюваних за рік ресурсів і починає жити в «борг».
На виконання Енергетичної стратегії впродовж останніх п’яти років Україна отримала 3,3 мільярда євро, а для того, щоб її втілити повністю, до 2035 року потрібно ще не менше 30-ти мільярдів.
Але, за висновками фахівців, немає жодної альтернативи альтернативним джерелам відновлюваної енергетики. Тож наступні десятиріччя – півтора неодмінно проходитимуть під знаком Сонця як енергетичного помічника людства.