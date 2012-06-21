Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У рамках програми Президента та Уряду України «Велике будівництво» дорожники групи компаній RGMgroup успішно лагодять автодороги та магістралі Сумщини. Цьому сприяє наявність власної виробничої бази, завдяки якій будівельники сповна і вчасно одержують потрібні матеріали.
Зокрема, на асфальтобетонному заводі, який щойно пройшов атестацію на «відмінно», нарощують виробництво гарячої асфальтобетонної суміші, яка сертифікована і відповідає кращим європейським зразкам.
Як повідомив керівник групи компаній Сергій Голуб, зараз за місяць на заводі виготовляють більш як 10 тисяч тонн матеріалу, що на 15 відсотків перевищує відповідний минулорічний результат. Оскільки обсяги робіт зростають, то відповідно зростають і потреби. На заводі готові нарощувати виробництво — для цього є всі умови.
Важлива якісна обставина. Якщо раніше на заводі випускали традиційний асортимент асфальтобетонних сумішей — як крупно-, так і дрібнозернистих, то зараз, після модернізації, ставку зроблено на асфальтобетон із щебня та мастики. Він дозволяє значно підвищувати якість дорожнього покриття, яке стає пружним, пластичним, не піддається деформації, служить багато років.
Так, лише протягом червня виготовлено і відвантажено замовникам-партнерам 4 тисячі тонн такого матеріалу.
Як резюмує Сергій Голуб, таким чином дорожники роблять свій вагомий внесок в економічний розвиток країни, адже надійні магістралі є його основою і запорукою.