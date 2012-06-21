Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумська обласна служба зайнятості залишається надійним помічником і партнером як безробітних, так і роботодавців, налагоджуючи між ними ділові контакти і зв’язки.
Так, цього року її послугами скористалися понад 58 тисяч осіб, з яких 38 тисяч мали статус безробітних — завдяки об’єднаним зусиллям майже кожний четвертий із них працевлаштований.
Близько двох тисяч безробітних пройшли професійне навчання, за результатами якого роботу знайшли понад 80 відсотків осіб.
Разом з тим 3,8 тисячі роботодавців через обласну службу зайнятості запропонували для укомплектування більш як 15 тисяч вакансій.
Далеко не всі передбачають мінімальну чи низьку заробітну плату. Зокрема, зараз у базі даних зафіксовано 1125 пропозицій, серед яких є з місячним заробітком від 15 до 20 тисяч гривень.
Так, для роботи у селі Стецьківка Сумського району потрібен головний інженер проєкту, якому роботодавець готовий платити 20 тисяч гривень, а в Ромнах дорожньому робітнику — 18. По 15 тисяч передбачений заробіток у різних містах і місцях Сумщини за роботу архітектором, інженером-конструктором, монтажником, ливарником, майстром, оператором верстатів з ПК тощо.
Тобто, ринок праці Сумщини пропонує вакансії на різний вибір і відповідний гаманець.