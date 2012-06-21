У Сумах підбили підсумки регіонального конкурсу проєктів учасників програми соціального підприємництва для бійців АТО та членів їхніх сімей. Після презентації та обговорення журі виокремило семеро фіналістів, які візьмуть участь у форумі «Соціальне підприємництво: ветеранський бізнес», що відбудеться наприкінці першої декади червня в Києві. За його підсумками четверо переможців отримають для початку бізнесу по 52 тисячі гривень. Конкурс організовано в межах програми соціального підприємництва для бійців АТО та їхніх сімей, що реалізує Українська соціальна академія за фінансової підтримки Фонду захисників України (Канада), CNEWA Canada та Карітас-Спес Україна.
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