Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах Програми Президента та Уряду України «Велике будівництво» ремонтники Сумщини продовжують активно лагодити автомагістралі та дороги місцевого значення. Вагома частка обсягу робіт припадає на колектив ТОВ «РоадКонстракшн» із групи компаній RGMgroup — добре відомого в краю лідера будівництва.
Так, цими днями працівники ТОВ розпочали лагодити визначені ділянки автодороги з Конотопа через Буринь до Чумакового, яка давно потребувала ремонту. Як повідомив начальник ремонтно-будівельної дільниці RGMgroup Олександр Кучеренко, на замовлення Служби автомобільних доріг у Сумській області на цьому напрямку будуть полагоджені понад 11,5 кілометра полотна. Спочатку робітники фрезеруватимуть та вирівнюватимуть дорожній профіль, впорядковуватимуть узбіччя, які значно просіли і становлять певну небезпеку для автомобілістів.
Водночас окремі ділянки вже зміцнюють подвійним шаром крупно- та дрібнозернистої суміші асфальтобетону, яка виготовляється на власному заводі у селищі Степанівка. До речі, тут випускають різні види ремонтних матеріалів із використанням щебню гірських порід, завдяки чому дорожники гарантують експлуатацію полотна впродовж 10 років і довше.
Інший важливий об’єкт ТОВ — внутрішні дворові дороги у місті Тростянець, зокрема, по вулиці Відродження до перетину з вулицею 8 Березня, а також Жовтневій. Тут ремонтники вже встановили бортовий камінь, зараз вирівнюють профіль, використовуючи суміш С-7 із піску та щебня, готують верхній шар, упорядковують узбіччя. Таким чином дворові вулиці районного міста і центру ОТГ набувають впорядкованого вигляду, стають зручними і безпечними для автомобільного руху.