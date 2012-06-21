Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Сумщині розвиткові інклюзивної освіти надають постійної предметної уваги. Ось і недавно у чотирьох закладах професійної освіти вперше відкрили інклюзивні групи для п’яти учнів з особливими потребами.
Як повідомили в Департаменті освіти і науки Сумської ОДА, мовиться про три заклади в обласному центрі та один в Охтирці.
Саме там п’ятеро учнів з особливими потребами здобуватимуть освіту за такими спеціальностями як «Кравець, закрійник», «Лицювальник-плиточник, маляр, штукатур», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», «Кухар, кондитер».
Враховуючи специфіку таких учнів, у цих закладах надають максимальної уваги організації їхнього навчального процесу. Тамтешні педагоги тісно співпрацюють з фаховими спеціалістами, батьками, колективами інклюзивних ресурсних центрів, коригують навчальні програми, дбають про освітній матеріал тощо.
Таким чином здобувачі освіти з особливими потребами швидко адаптуються до нових умов, стають повноправними членами учнівських колективів, а в перспективі неодмінно знайдуть своє місце на ринку праці.