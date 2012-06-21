Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селищі Сад Сумського району запрацювала поліцейська станція, на облаштування якої районна рада виділила 400 тисяч гривень.
Це другий подібний правоохоронний підрозділ на Сумщині – рік тому таку ж станцію облаштували у селі Хоружівка Недригайлівського району.
У міні-відділенні працюватимуть 10 правоохоронців – 3 дільничних, у тому числі керівник, 6 патрульних, оперуповноважений.
Разом із відділенням стражі громадського порядку одержали ключі від двох автомобілів, завдяки яким зможуть швидко виїздити на оперативні виклики і контролювати територію.
За словами голови Садівської селищної ради Надії Масалітіної, поки що станція обслуговуватиме селище, а згодом планують приєднати ще кілька навколишніх сільських населених пунктів.