У селі Северинівка Сумського району почав працювати центр агрохімічних досліджень, який надаватиме широкий спектр послуг аграріям не тільки слобожанського краю, а й усієї України. Останніми днями до його фахівців уже звернулися фермери та аграрні компанії Сумської, Чернігівської, Полтавської, Одеської та інших областей. Як розповів директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, сучасна лабораторія дає змогу оперативно досліджувати головні чинники, що впливають на родючість ґрунту та урожайність сільськогосподарських культур, видаючи рецепти для поліпшення відповідних показників. Іншими словами, тепер Сумщина має своєрідний рентген, за допомогою якого можна визначати вразливі місця в загальному врожайному ланцюжку.Група компаній «Технологія», яка останніми роками вкладає кошти у розвиток різних галузей краю, інвестувала в аграрний проект понад 9 мільйонів гривень. Тут створено шість робочих місць — передовсім для кандидатів сільськогосподарських наук, науковців із досвідом практичної роботи в аграрному секторі. Лабораторію оснащено сучасним обладнанням від світових виробників, аналізи ґрунту виконують за державними стандартизованими методиками.
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