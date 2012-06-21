Підприємство внесено до переліку стратегічних і продовжує роботу.
Сєвєродонецький «Азот» нарощує план виробництва: якщо за березень очікується випуск 46 тисяч тонн аміачної селітри і 32 тисяч тонн карбаміду, то на квітень ці цифри збільшено, бо аграрії повинні спокійно закуповувати добрива та своєчасно вносити їх у ґрунт.
При цьому на самому підприємстві для боротьби з поширенням коронавірусу запроваджено цілу низку заходів. «Підприємство закупило безконтактні термометри, тепер проводиться вимір температури працівників при перетині прохідних. Якщо у когось із працівників виявляються симптоми захворювання, їх направляють до фахівців медико-санітарної частини закритого типу», - говорить голова правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» Леонід Бугаєв.
За його словами, «на промисловому майданчику постаралися залишити тільки тих працівників, які пов'язані безпосередньо з випуском продукції і забезпеченням виробничого процесу». Також придбали дезінфікуючі засоби та засоби захисту (маски, респіратори) в необхідній кількості, у всіх приміщеннях всіх структурних підрозділів підприємств проводиться додаткова дезінфекція.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»