На Тернопільщині вшанували пам’ять депортованих українців під час операції «Вісла». 71 рік тому в ці дні польська комуністична влада розпочала військово-політичну операцію, під час якої насильно переселила українців Лемківщини, Холмщини, Надсяння та Підляшшя. Сотні тисяч українців були вигнанні із земель, де проживали з діда-прадіда. Вони втратили власні оселі, майно, розсіялися по світах. Але пам’ять їхня жива.
Цій сумній даті в місті Чортків, що на Тернопіллі, присвятили мітинг-реквієм. До пам’ятного знака жертвам депортації лягли квіти. Голова облдержадміністрації Степан Барна, зокрема, наголосив, що «Вісла» має чіткі ознаки військового злочину, метою якого було остаточне знищення української церкви, української віри, українських традицій та українського духу. Тому дуже важливо зараз берегти та відроджувати унікальну культуру українців, які стали жертвами цієї жахливої акції. На Тернопілля, серед іншого, щороку на початку серпня з’їжджаються в урочище «Бичова» неподалік райцентру Монастириськ з різних куточків України, а також з багатьох інших країн на фестиваль «Дзвони Лемківщини». В обласному центрі організовують «Лемківський Йордан», чимало інших заходів.