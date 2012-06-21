Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Петриківському обласному геріатричному пансіонаті на Тернопільщині стався спалах COVID-19. Тут проживає 160 мешканців і працює понад 80 осіб. Коронавірусну інфекцію виявили у 23 людей, у тому числі й в одного медичного працівника. На своєму позачерговому засіданні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила, що заклад перебуватиме два тижні на ізоляції. Тут разом з підопічними пансіонату будуть і 25 працівників. Усім їм проведуть ПЛР-тестування. Недужих і здорових, звісно, розмежували. Вирішили також додатково забезпечити заклад індивідуальними захисними костюмами та масками.
Спалах коронавірусної інфекції зареєстрували також у Чорткові та в Тернополі. 33 випадки COVID-19 лабораторно підтвердили у чортківській філії ТОВ «СЕ Борднетце Україна» та 10 — у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал».
Як поінформували в пресслужбі обласної державної адміністрації, загалом на Тернопільщині зареєстрували дев’ять спалахів COVID-19, шість з них уже вдалося ліквідувати.