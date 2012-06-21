Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Вже наступного тижня один із таких безкомпромісних «інспекторів» запрацює на державній трасі Чугуїв — Мілове, яку нещодавно ввели в експлуатацію після капітального ремонту. Ім’я йому — WiM, що в перекладі з англійської мови (Weigh-in-Motion) означає зважування у русі.

Це новітня автоматизована система визначає габарити транспортних засобів та спроможна визначати їх вагу без зупинки. Вмонтовані безпосередньо у дорожнє покриття та встановлені на спеціальній конструкції над дорогою датчики протоколюють вагу, габарити, швидкість, номерні знаки автівок та передають дані в програмний центр обробки інформації.

Система WiM фіксує порушення і передає дані Укртрансбезпеці, де вирішуються питання щодо стягнення з порушників штрафів. Ні обманути, ні спокусити її неможливо, оскільки, практично, відсутній людський фактор. А завдяки тому, що система повністю перекриває проїзну частину, обминути її також неможливо.

Нині на одній з ділянок відремонтованої траси Н-26 уже змонтовано металеву рамку для майданчика та вбудовано датчики у дорожнє покриття. Наразі тривають роботи зі встановлення камер для автоматичного розпізнавання номерних знаків, камер загального огляду та лазерних сканерів і вже за кілька днів систему запустять у тестовому режимі.

У майбутньому, як повідомили в Службі автомобільних доріг у Харківській області, планується встановити ще 7 таких систем на різних дорогах.