Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Слідом за Угорщиною, на дорогах якої працюють біля дев’яноста сучасних електронних систем контролю за дотриманням водіями відповідних вимог щодо навантаження на дорожнє покриття, схожі засоби контролю за автотранспортом стали впроваджувати й на Україні. Зокрема першу таку систему за 13 мільйонів гривень змонтували у Козельщинському районі Полтавської області на дорозі Полтава-Олександрія.

Це такий собі майданчик, що займає всю ширину проїжджої частини на певній ділянці дороги, з вмонтованими у асфальт різноманітними датчиками, які постійно працюють у режимі реального часу. Система настільки «розумна», що зважує машини прямо під час руху. Принагідно фіксує габарити авто, її масу, кількість осей, швидкість і номерні знаки. Тож віднині фахівцям Укртрансбезпеки роботи поменшає, а штрафи окремі затяті любителі перевантажувати свої фури, платитимуть більші й частіше. Бо дійшло вже до того, що замість максимально дозволеної ваги 40 тонн, деякі самовпевнені водії беруть на борт вантажу майже вдвічі більше. Це особливо стосується турецьких дорожніх будівельників.

До кінця року на Полтавщині такі системи моніторингу автотранспорту з’являться також на дорогах Київ-Харків і Дніпро-Решетилівка.

По Україні за цей час їх планують увести в експлуатацію двадцять штук.