Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



У Тернополі палац щастя для реєстрації шлюбів урочисто відкрили в іншому палаці, а саме культури, що має назву «Березіль» імені Леся Курбаса. За два місяці капітального ремонту в приміщенні, де відтепер тернопільські молодята стають на весільний рушник, цілковито також оновили систему освітлення, встановили фотозону, подбали про озеленення й, звісно, ж облаштували по-сучасному місця для сидіння гостей. Нарешті, відремонтували й сходи, що ведуть до центрального входу «Березолю».

Понад пів століття палац щастя в Тернополі був розташований у середмісті, в архітектурно красивій будівлі, яка належить одному з державних банків. Але два роки тому реєстрацію актів цивільного стану через високу орендну платню змушені були перенести з центру міста на житловий масив «Дружба», а саме в приміщення міського палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса.