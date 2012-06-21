Рекордна кількість снігу, що випав у Карпатах, загнала лісову живність, зокрема оленів і косуль, у скруту. Дикі тварини, не маючи змоги самостійно добувати їжу, можуть загинути. У глибоких снігових заметах закарпатські лісівники прорубують коридори до годівниць, які підготували ще влітку. Розкладають у них сіно, солому, насипають кукурудзу.
— Минула осінь була теплою, а тому косулі, кабани, олені та зайці не надто потребували нашої опіки. А ось тепер працюємо на повну силу, — розповів єгер Лазещинського лісництва на Рахівщині Іван Куриляк.
На довіреній йому території два кормосховища. Це дасть змогу тваринам перезимувати.
У всіх державних лісогосподарських підприємствах Закарпаття є запаси кормів. Лісівники щодня підгодовують тварин кукурудзою, картоплею, топінамбуром, підкладають їм сіль. У місцях скупчення тварин працівники держлісгоспів розчищають стежки до водоймищ. Загалом в області влаштували майже 300 годівниць для копитних, 38 підгодівельних майданчиків для кабанів, створили 54 штучні водопої.
У цей час угіддя посилено охороняють від браконьєрів. Протидіяти їм закликають і місцеве населення, адже небезпека диких полювань надзвичайно велика: ослаблені тварини в пошуках їжі прибиваються до населених пунктів, де можуть стати жертвою людей із злочинними намірами.
Населенню повідомили телефони держлісгоспів: за ними оперативно можна звернутися, якщо хтось став свідком незаконних дій, а також попередити про загибель диких тварин. В’їзд у лісові угіддя для всіх автомобілів нині заборонено.