Перший в Україні секторальний проєкт, який передбачає реставрацію пам’ятки архітектури націо нального значення Невицького замку, втілюють на Закарпатті. На нього надано кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, в сумі 11 248 гривень.
Цей замок на узвишші неподалік Ужгорода вражає мальовничими формами, величчю. Товстелезні стіни, яким 500 років, ваблять тисячі туристів.
Торік сильний вітер зірвав покрівлю з найбільшої башти, зведеної за Чехословаччини. Одразу по тому взято курс на відновлення втраченого вигляду середньовічної фортеці. Виконано вже чималий обсяг пошуково-дослідницьких робіт, частиною яких стала монографія про історію Невицького замку. За 24 місяці загальної тривалості проєкту буде відбудовано дві замкові вежі й відреставровано чотири опори, відновлено покрівлю основної вежі з облаштуванням оглядового майданчика. У подальших планах — реставрація замкових стін і їх консервація, впорядкування довколишньої території, встановлення освітлювальної мережі.
У депутатів обласної ради нині на розгляді проєкт зі створення на Закарпатті історико-археологічного заповідника, який комплексно розв’язуватиме проблеми збереження і використання замків області. Для цього передбачено заснувати обласне комунальне підприємство «Замки Закарпаття».