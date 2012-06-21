Перший в Україні секторальний проєкт, який передбачає реставрацію пам’ятки архітектури націо нального значення Невицького замку, втілюють на Закарпатті. На нього надано кошти державного бюджету, отримані від Європейського Союзу, в сумі  11 248 гривень.

Цей замок на узвишші неподалік Ужгорода вражає мальовничими формами, величчю. Товстелезні стіни, яким 500 років, ваблять тисячі туристів.

Невицький замок неподалік Ужгорода відреставрують першим на Закарпатті. Фото з сайту uzhinform.com

Торік сильний вітер зірвав покрівлю з найбільшої башти, зведеної за Чехословаччини. Одразу по тому взято курс на відновлення втраченого вигляду середньовічної фортеці. Виконано вже чималий обсяг пошуково-дослідницьких робіт, частиною яких стала монографія про історію Невицького замку. За 24 місяці загальної тривалості проєкту буде відбудовано дві замкові вежі й відреставровано чотири опори, відновлено покрівлю основної вежі з облаштуванням оглядового майданчика. У подальших планах — реставрація замкових стін і їх консервація, впорядкування довколишньої території, встановлення освітлювальної мережі.

У депутатів обласної ради нині на розгляді проєкт зі створення на Закарпатті історико-археологічного заповідника, який комплексно розв’язуватиме проблеми збереження і використання замків області. Для цього передбачено заснувати обласне комунальне підприємство «Замки Закарпаття».