Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
На Закарпатті під вечір 11 червня в річці Терешул виявлено потопельника, про якого оперативно повідомили правоохоронців. Згодом унаслідок пошуків стало відомо: жертвами стали одразу п’ятеро осіб.
Усі вони перебували в вантажному автомобілі ЗИЛ 131, який теж був виявлений у річці Терешул, що на околиці села Тарасівка Тячівського району, перекинутим і розтрощеним. Всіх загиблих вдалося знайти не одразу, оскільки вони були віднесені бурхливими хвилями.
До пошукових робіт були задіяні 3 рятувальники державного пожежно-рятувального поста селища Дубове, а також одна одиниця техніки та 5 гірських рятувальників аварійно-рятувального загону спецпризначення. Були задіяні 15 поліцейських та 30 місцевих мешканців, повідомили в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області.
Наймолодшому серед загиблих було 27, найстаршому – 57 років, двоє з них були працівниками місцевого держпідприємства «Тячівський лісгоп». Всі були жителями села Тарасівка.
Імовірною причиною трагедії, вважають правоохоронці, є дорожньо-транспортна пригода. Тим часом Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства проінформувало, що працівники держлісгоспу стали жертвами трагічного збігу обставин. Зокрема, у повідомленні вказується, що 27-річний Іван Магей і 56 річний лісоруб Іван Сасин, не були в автомобілі, який упав у річку. «Працівники, повертаючись пішим ходом додому, потрапили під сильну зливу, яка супроводжувалася опадами у вигляді граду, дощу. В результаті чого відбувся витік потічка Пригудин, висота хвилі якого сягнула близько 5 метрів, спричинила селевий потік (грунт, каміння, дерева тощо), який зніс зазначених працівників підприємства, зачепивши також на шляху авто ЗИЛ -131 та інших трьох мешканців с. Тарасівка», – йдеться в інформації обласного управління.
Тож 13 червня на Закарпатті оголошене Днем жалоби. Усім установам і організаціям, незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів. Цього дня на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах і організаціях приспущено Державний прапор.